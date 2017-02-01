В Саранске почтили память знаменитого полета стратостата "Осоавиахим-1"

В Саранске прошел митинг, посвященный 83-й годовщине знаменитого полета стратостата "Осоавиахим-1".

Напомним, что в далеком 1934 году экипаж в составе П.Ф. Федосеенко, А.Б. Васенко и И.Д. Усыскина осуществил первый в истории воздухоплавания зимний полет в стратосферу. Стратонавты установили рекорд высоты, поднявшись на 22 километра над уровнем моря. Однако при спуске стратостат потерпел крушение, упав на территории Республики Мордовия.

Для того чтобы почтить память героев, в центре Саранска у памятника стратонавтам собрались представители общественных учреждений и политических партий, ДОСААФ, юнармейцы, кадеты, активисты «Молодой гвардии», ветераны. К подножию монумента возложили цветы.

Источник: izvmor.ru