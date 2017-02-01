Фигурист Ларионов, представлявший Мордовию, стал тренером

Фигурист Юрий Ларионов, который ранее представлял Мордовию в паре с Верой Базаровой, после завершения карьеры спортсмена решил попробовать себя в роли тренера. Он взял под опеку хорватский дуэт Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейра. На чемпионате Европы, который прошел в Остраве, тандем занял 15 место.

"Пока эта пара - единственная в Хорватии, в Остраве был ее дебют на чемпионате Европы. У ребят все еще впереди. Тренируемся в Москве на катке "Вдохновение" и ездим на сборы в Хорватию, в Загреб, где я помогаю тренировать еще и одиночников. В Москве у меня есть юниорские пары. С годами, думаю, наберется коллектив побольше", - рассказал Ларионов.

Источник: izvmor.ru