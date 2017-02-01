Алексей Порфененко - новый директор ФК "Мордовия", Марат Мустафин - и.о. главного тренера

В руководстве и тренерском штабе ФК "Мордовия" произошли изменения. Выступления команды в первом круге первенства ФНЛ не остались незамеченными руководством региона, а потому назрела необходимость что-то предпринимать. Напомним, "Мордовия" после 24 туров располагается на 18-й строчке в турнирной таблице ФНЛ (зона вылета).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марат Мустафин, сменивший на этом посту Дмитрия Черышева. Ранее сообщалось, что Черышев уволен из "Мордовии", однако сам наставник отказался комментировать данную информацию. Кроме того, тренерский штаб саранской команды пополнил Ярослав Мочалов, хорошо зарекомендовавший себя в сфере детско-юношеского футбола.

Что касается руководства, то директором клуба станет Алексей Порфененко, который более 10 лет успешно руководил спортивным центром "Старт". По словам Порфененко, в его задачи входит не только сохранение нынешнего состава команды, но и привлечение молодых талантов.

Источник: fc-mordovia.ru