В Мордовии прокуратура оштрафовала недобросовестного коммунальщика

Прокуратура Мордовии проверила работу МУП "Коммунальное хозяйство".

Как сообщили сотрудники прокуратуры Старошайговского района, начальником предприятия нарушаются сроки выплаты сотрудникам заработной платы. Как обнаружилось по состоянию на 19 января, перед 5 сотрудниками возникла задолженность за декабрь 2016 года.

Согласно итогам проверки, на руководителя составлен административный протокол. Долг погашен в полном размере.

Ранее сообщалось, что в Мордовии вынесли приговор "черному лесорубу", который в октябре 2016 года незаконно вырубил 21 березу. Мужчина нанес природе ущерб на 65,2 тыс. рублей, что считается крупным размером.

Данный гражданин привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Вместе с этим злоумышленник возместил ущерб в полном размере.

Источник: Прокуратура РМ