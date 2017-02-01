Первый автобус с символикой ЧМ-2018 выпустили на улицы Саранска

За 500 дней до старта чемпионата мира по футболу 2018 года на улицы Саранска выехал первый брендированный автобус в символике мундиаля. На автобусе изображены: официальный талисман ЧМ-2018 – волк Забивака, символ Саранска – лиса, а также городские достопримечательности – Часовня Александра Невского и Собор Святого Феодора Ушакова.

Презентация автобуса состоялась около Волонтерского центра ЧМ-2018 на фоне нового арт-объекта – граффити с изображением активистов волонтерского движения. Первый путевой лист автобуса подписали замглавы Администрации г.о. Саранск Юрий Шохин и директор Транспортного управления г.о. Саранск Игорь Белорунов.

После памятной фотосессии волонтеров автобус отправился в путь. Его первыми пассажирами стали представители СМИ и активисты двух волонтерских центров. Автобус по ходу своего движения совершил 3 символические остановки– около двух строящихся к ЧМ-2018 гостиниц и стадиона "Мордовия Арена".

Во второй половине дня прошла квест-игра "История города начинается с тебя", которую организовал Центр подготовки городских волонтеров ЧМ-2018 города-организатора Саранска. Закончилось праздничное мероприятие фейерверком в форме главной цифры этого дня.

Источник: saransk-2018.com