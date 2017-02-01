"Мордовия" взяла на сбор в Крым 8 воспитанников саранского футбола

Алексей Порфененко, который был назначен на пост директора ФК "Мордовия", рассказал, что в команду будут активно привлекаться местные молодые футболисты. Так, на сбор команды в Крым отправляются 8 воспитанников саранского футбола.

"В регионе немало молодых талантливых футболистов, которые горят желанием защищать честь родного клуба. Поэтому необходимо активнее привлекать в команду местных воспитанников, открывать им дорогу в большой футбол. И сейчас на учебно-тренировочный сбор в Крым отправились восемь саранских игроков - Руслан Навлетов, Владислав и Егор Сысуевы, Владислав Адаев, Никита Усов, Илья Кузин, Роман Калюжный и Евгений Увин", - подчеркнул Порфененко.

Источник: fc-mordovia.ru