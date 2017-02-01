ВК "Сарансккабель-Мордовия" вышел в финальную часть чемпионата России в первой лиге

Волейболисты "Сарансккабель-Мордовия" пробились в финальную стадию чемпионата России по волейболу среди команд первой лиги (чемпионат ЦФО). На предварительном этапе саранские волейболисты заняли третье место в подгруппе А. Это позволит им продолжить борьбу за медали.

В финале соперниками саранской команды станут "Новое Красково" (Московская область), "Ярославские медведи" (Ярославль), "Полимер" (Десногорск), "Тамбов", "Кристалл" (Острогожск), "Химик" (Россошь) и "Юниор" (Калуга).

Ближайшие игры финального этапа пройдут в Ярославле (16-19 февраля) и Саранске (2-5 марта).

Как сообщалось ранее, в руководстве и тренерском штабе ФК "Мордовия" произошли изменения. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марат Мустафин. Директором клуба стал Алексей Порфененко.

Источник: izvmor.ru