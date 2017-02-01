Автопарк Почты России можно приобрести в отделениях Мордовии в миниатюрном варианте

В почтовых отделениях Мордовии появились в продаже игрушечные модели машин, являющиеся копиями настоящих автомобилей, которые используются сотрудниками Почты России. Пока что покупателям доступны 3 модели - УАЗ "Hunter", Лада "4х4" ("Нива") и микроавтобус. Все они выполнены из металла и имеют инерционный механизм.

При производстве моделей используются только качественные и безопасные материалы. Вся продукция имеет необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

В будущем ассортимент игрушечных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры смогут собрать весь автопарк Почты России. Речь идет о таких моделях, как фургон УАЗ ("буханка"), "Лада Ларгус", "ГАЗель", КамАЗ с полуприцепом.

Отметим, что на сегодняшний день в Мордовском филиале ПР используется 140 автомобилей.

Источник: izvmor.ru