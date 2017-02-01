В результате двух пожаров в Мордовии пострадали два человека

Вечером 30 января в Мордовии произошло сразу 2 пожара. В обоих случаях пострадали люди.

По информации республиканского МЧС, первый инцидент произошел в поселке Ромоданово. Там загорелся жилой дом на площади 50 кв.м. В огне пострадал 1 человек, степень серьезности его травм неизвестна.

Второй пожар случился на улице Рузаевская в Саранске. Там загорелась подсобка на площади 10 кв.м, расположенная в доме №36б. В результате этого пожара также пострадал 1 человек, о его состоянии информации нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и все обстоятельства пожаров.

Как сообщалось ранее, в поселке Звездный Лямбирского района Мордовии в минувшую субботу произошел крупный пожар. Спасателям пришлось эвакуировать из горящего жилого дома 30 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru