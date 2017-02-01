Пианист из Мордовии отметил 35-летие концертом в Швейцарии

Заслуженный артист Мордовии пианист Дмитрий Демяшкин отметил свое 35-летние, дав концерт в швейцарском Бруннене. Отметим, что с 2011 года у Дмитрия в этом городе функционирует собственная школа игры на фортепиано.

В день своего рождения именинник вместе с известным в Европе коллективом "Страдивари-квартет" исполнил квинтет для фортепиано и струнного квартета ми бемоль мажор Роберта Шумана. И буквально в тот же день мордовский виртуоз получил предложение выступить в итальянском городе Гориция. Полноформатный концерт запланирован на 10 февраля. Демяшкину предстоит солировать в концерте с прославленным Австрийским симфоническим оркестром под управлением Эрнста Хетцла.

Источник: izvmor.ru