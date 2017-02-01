В Мордовии за сутки загорелись "Ауди" и ВАЗ

За сутки с 30 по 31 января пожарные Мордовии дважды выезжали на тушение автомобилей. Первый инцидент случился в Лямбирском районе. Там в поселке Звездный около 9:00 утра загорелась иномарка "Ауди А3". Спасатели вовремя ликвидировали огонь, не дав ему уничтожить авто.

Через 2 часа пожарные Большеберезниковского района на всех парах мчались в районный центр, где возле кафе "Жемчужина" горел ВАЗ-2114. Когда пожарные прибыли на место, легковушка горела открытым пламенем. Сотрудники МЧС сбили пламя, однако большая часть машины пострадала.

В результате инцидентов обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливается убыток и все причины пожаров.

Источник: 13.mchs.gov.ru