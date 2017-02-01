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Как правильно обустроить ландшафт загородного дома

Ландшафт - это одна из тех вещей, которые сегодня в моде. Это не просто способ обустроить определенный участок, но и возможность создать уникальность даже в построении самой природы, растений. Поэтому ландшафтный дизайн можно заказать у лучших мастеров, или исполнить самостоятельно. Давайте узнаем, что лучше.

Ландшафтный дизайн можно создать самому. Информацию и вдохновения можно брать с разных источников - книги, Интернет, друзья, модные тематические журналы и много чего другого. Однако несмотря на то, что дизайн вы делаете самостоятельно, необходимо придерживаться некоторого порядка, систематичности и последовательности:

  1. Определитесь с местом, ландшафт которого вы собираетесь переделать. Измерьте его площадь.
  2. Выберите дизайн и с помощью подручных средств создайте его эскизы, продумывая все детали.
  3. По предварительным замерам рассчитайте количество материалов и купите их.
  4. Подготовьте место для начала работ.
  5. Выполните все работы.

Как видим, работа не из простых. Поэтому есть вариант получше. Вы можете заказать создание ландшафтного дизайна у компании regina-garden.ru. Это компания, которая занимается созданием ландшафтных дизайнов и всеми сопутствующими процедурами, а именно:

  • выезд экспертов на место работы;
  • замеры места;
  • создание эскизов лучшими дизайнерами страны;
  • установка и обустройство системы автоматического полива;
  • установка разного рода систем освещения;
  • подготовка почвы к работе;
  • закупки материалов;
  • выполнение работ по изменению ландшафта;
  • квалифицированный уход и обучение по уходу.

Увидеть предварительные работы компании, демонстрирующие ландшафтный дизайн в Уфе, вы можете на сайте компании в специальном разделе.
Всего сайт компании разделен на несколько рубрик. Так, на главной странице размещена информация о самой компании и ряде услуг, которые она предоставляет. В категории "Полезное" собраны ответы на наиболее распространенные вопросы, начиная от выбора дизайна и заканчивая его особенностями в уходе. В разделе "Контакты" предоставлен адрес и номер телефона, а также электронная почта, благодаря которым можно связаться с сотрудниками и заказать услугу.

Стоит отметить, что стоимость проекта зависит от множества нюансов, среди которых:

  • площадь работы;
  • особенности рельефа и сложности дизайна;
  • оформление и использование разных технологий;
  • материалы и прочее.

Все это оговаривается предварительно перед работой и только после этого дизайнеры приступают к своим задачам.