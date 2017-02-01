Как правильно обустроить ландшафт загородного дома

Ландшафт - это одна из тех вещей, которые сегодня в моде. Это не просто способ обустроить определенный участок, но и возможность создать уникальность даже в построении самой природы, растений. Поэтому ландшафтный дизайн можно заказать у лучших мастеров, или исполнить самостоятельно. Давайте узнаем, что лучше.

Ландшафтный дизайн можно создать самому. Информацию и вдохновения можно брать с разных источников - книги, Интернет, друзья, модные тематические журналы и много чего другого. Однако несмотря на то, что дизайн вы делаете самостоятельно, необходимо придерживаться некоторого порядка, систематичности и последовательности:

Определитесь с местом, ландшафт которого вы собираетесь переделать. Измерьте его площадь. Выберите дизайн и с помощью подручных средств создайте его эскизы, продумывая все детали. По предварительным замерам рассчитайте количество материалов и купите их. Подготовьте место для начала работ. Выполните все работы.

Как видим, работа не из простых. Поэтому есть вариант получше. Вы можете заказать создание ландшафтного дизайна у компании regina-garden.ru. Это компания, которая занимается созданием ландшафтных дизайнов и всеми сопутствующими процедурами, а именно:

выезд экспертов на место работы;

замеры места;

создание эскизов лучшими дизайнерами страны;

установка и обустройство системы автоматического полива;

установка разного рода систем освещения;

подготовка почвы к работе;

закупки материалов;

выполнение работ по изменению ландшафта;

квалифицированный уход и обучение по уходу.

Увидеть предварительные работы компании, демонстрирующие ландшафтный дизайн в Уфе, вы можете на сайте компании в специальном разделе.

Всего сайт компании разделен на несколько рубрик. Так, на главной странице размещена информация о самой компании и ряде услуг, которые она предоставляет. В категории "Полезное" собраны ответы на наиболее распространенные вопросы, начиная от выбора дизайна и заканчивая его особенностями в уходе. В разделе "Контакты" предоставлен адрес и номер телефона, а также электронная почта, благодаря которым можно связаться с сотрудниками и заказать услугу.

Стоит отметить, что стоимость проекта зависит от множества нюансов, среди которых:

площадь работы;

особенности рельефа и сложности дизайна;

оформление и использование разных технологий;

материалы и прочее.

Все это оговаривается предварительно перед работой и только после этого дизайнеры приступают к своим задачам.