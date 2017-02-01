Гражданин Туркменистана оштрафован за попытку дачи взятки сотруднику ДПС в Саранске

В Саранске вынесен приговор гражданину Туркменистана, который обвинялся в получении мелкой взятки. По решению мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района города обвиняемый оштрафован на 13 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, гражданин Нуруллаев весной 2016 года, находясь в полицейской машине, предложил взятку стражу порядка. Инцидент произошел около жилого дома по проспекту 50 лет Октября. Гость из Туркменистана за несоставление административного протокола на своего знакомого готов был отдать полицейскому 100 долларов. Отметим, что друг Нуруллаева сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

От взятки сотрудник ДПС отказался и сообщил о злоумышленнике в правоохранительные органы.

Источник: prokrm.ru