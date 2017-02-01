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Лыжник из Мордовии завоевал золото на Всемирной зимней Универсиаде

Лыжник из Мордовии завоевал золото на Всемирной зимней Универсиаде

Уроженец Рузаевки лыжник Валерий Гонтарь стал победителем гонки классическим стилем на Всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате. Своего ближайшего преследователя, соотечественника Дмитрия Ростовцева, он опередил на 9 секунд. Бронзовая награда в активе француза Александра Пуя.

На прошлой Универсиаде 2015 года Гонтарь был третьим в индивидуальной гонке. Золото, выигранное Валерием в Алма-Ате, стало для сборной России уже третьим.

Валерий Гонтарь является студентом Пензенского государственного университета.


Источник: izvmor.ru