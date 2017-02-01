Лыжник из Мордовии завоевал золото на Всемирной зимней Универсиаде

Уроженец Рузаевки лыжник Валерий Гонтарь стал победителем гонки классическим стилем на Всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате. Своего ближайшего преследователя, соотечественника Дмитрия Ростовцева, он опередил на 9 секунд. Бронзовая награда в активе француза Александра Пуя.

На прошлой Универсиаде 2015 года Гонтарь был третьим в индивидуальной гонке. Золото, выигранное Валерием в Алма-Ате, стало для сборной России уже третьим.

Валерий Гонтарь является студентом Пензенского государственного университета.

Источник: izvmor.ru