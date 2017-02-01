В Саранске в День Святого Валентина будут созданы 9 новых семей

В День Святого Валентина в Саранске узами брака свяжут себя сразу 9 пар. Несмотря на то, что 14 февраля выпадет на вторник (не самый популярный день для бракосочетаний), и в этот день нашлись желающие сказать друг другу заветное "Согласен" или "Согласна".

Самое большое количество молодых семей будет создано в Саранском Дворце бракосочетания — 5. Одна пара сочетается браком в Пролетарском отделе загса, три пары - в Ленинском.

Как сообщалось ранее, в Мордовии определен топ-15 самых многочисленных семей. В рейтинг вошли 15 многодетных семей, в которых подрастают от 3 до 19 детей.

Источник: izvmor.ru