Из-за гриппа и ОРВИ в Мордовии на карантин закрыты 9 школ и 1 детсад

Сразу 9 школ и 1 детский сад Мордовии закрыты на карантин из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по РМ. Частично из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты 25 школ (46 классов) и 5 детских садов (12 групп).

Управление Роспотребнадзора по РМ ведет ежедневный мониторинг за уровнем заболеваемости.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 января в Мордовии 247 человек заболели гонконгским гриппом (вирус A(H3N2). Медики заверяют, что в этом году вирус ведет себя значительно спокойнее, тяжелых форм заболевания не отмечено.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru