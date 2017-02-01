"Школа юного поисковика" заработает в Мордовии с 8 февраля

В Мордовии 8 февраля будет дан старт "Школе юного поисковика — 2017". Ребята, мечтающие стать поисковиками, прослушают на базе Мордовского республиканского молодежного центра курс "молодого бойца", который будет включать в себя и теорию, и практику.

В частности, возможные поисковики изучат способы ориентирования на местности, топографию, антропологию, историю Великой Отечественной войны, научатся работать в электронных базах данных Общероссийской Базы данных "Мемориал", "Память народа", "Подвиг народа". Добавим, что на сегодняшний день в поисковое движение Мордовии входят более 1200 школьников, студентов профессиональных училищ, средних специальных учебных заведений, учителей, предпринимателей, рабочих в возрасте от 14 до 60 лет.

Источник: izvmor.ru