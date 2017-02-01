Пострадавший на пожаре житель Ромоданово умер в больнице

Мужчина, который пострадал на пожаре в Ромоданово 30 января, умер в больнице. Трагедия произошла на улице Заводская.

В МЧС республики сообщили, что к моменту приезда спасателей дом был полностью объят пламенем. Хозяина дома к этому моменту уже вынесли из огня очевидцы, однако он не дышал.

"Я кинулся делать ему массаж сердца, после чего передал пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказал сотрудник МЧС Руслан Баймашев.

Огнеборцам удалось спасти здание, а вот его хозяин не выжил. Мужчина получил сильные ожоги лица и рук, и отравление угарным газом, поэтому вскоре скончался

Предварительная причина пожара — курение в постели.

Напомним, что в тот же вечер, 30 января, пожар случился на улице Рузаевская в Саранске. Там загорелась подсобка на площади 10 кв.м, расположенная в доме №36б.

Источник: 13.mchs.gov.ru