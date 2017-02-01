У жителя Большеберезниковского района изъяли 42 боевых патрона

В Большеберезниковском районе Мордовии оперативники провели обыск в жилом доме и изъяли целый арсенал боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе МВД, у 51-летнего мужчины дома хранились 42 патрона калибра 5,6 мм.

При проведении экспертизы оказалось, что патроны вполне пригодны для стрельбы. Хозяин дома хранил их в кладовке дома своего умершего отца. Для каких целей мужчина собирался использовать боеприпасы, пока что неизвестно.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Лямбиря сдал в полицию два охотничьих патрона 16 калибра, найденных на улице. Примечательно, что ранее мужчина был судим, однако теперь, похоже, окончательно стал на путь исправления.

Источник: 13.мвд.рф