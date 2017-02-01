За последнюю неделю января более 5,8 тысяч жителей Мордовии заболели ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю января в Мордовии зарегистрировано 5808 случаев заболеваний ОРВИ, из них 112 человек заболели гриппом. В Саранске зафиксировано около 4 тыс. заболевших (из них 85 – загрипповавших). Темп прироста заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей в столице региона снизился на 6,5%, отмечают специалисты.

Всего с начала сезона эпидемии зарегистрирован 791 случай гриппа, из них лабораторно подтверждено 303 случая.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 января в Мордовии 247 человек заболели гонконгским гриппом (вирус A(H3N2). Медики заверяют, что в этом году вирус ведет себя значительно спокойнее, тяжелых форм заболевания не отмечено.

Источник: izvmor.ru