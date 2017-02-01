Особенности меблировки при рождении ребёнка

Ожидание младенца – особый период в жизни не только будущей матери, но и остальных родственников. Все они готовятся к новому статусу – отца, бабушки, тёти, дяди, деда. Этот период сопряжён не только с эмоциональными переживаниями, но и вполне бытовыми хлопотами. Большинство ответственных семей приобретают первые детские вещи, обновляют ремонт и меблируют комнату с учётом потребностей новорожденного.

Если вы ждёте аиста, то для создания уютного и удобного места его приёма вам понадобятся: детская кроватка или манеж, пеленальный столик и комод для хранения присыпки, крема, подгузников, погремушек, сосок, бутылочек, пелёнок и одежды. Если места в квартире не много или вы предпочитаете держать всё под рукой, то два предмета мебели можно объединить. Готовый бельевой детский комод можно купить здесь. Прелесть такого приобретения – это совмещение в одном изделии нескольких функций.

Конструктивная особенность: поверхность пеленального комода трансформируется в удобное место для ухода за новорожденным. В сложенном виде – это удобная ниша. Защиту обеспечивают края-бортики.

Предложения современного рынка

Дизайн нынешних комодов порадует будущих родителей. Модные оттенки, включая светлые и комбинированные, наличие широких и узких ящиков, разнообразные виды фасадов и ручек – всё это позволяет подобрать модель, которая впишется в уже имеющийся интерьер или станет основой нового. В зависимости от квадратуры можно подобрать изделие больших, малых или средних габаритов.

Нет смысла тратиться на массивного «патриарха» из натурального дерева. Мебель из ЛДСП обладает теми же свойствами, но не в пример легче и дешевле. А главное – она экологична и надёжна. Такой комод можно переставлять и двигать. Он не потеряет своей устойчивости. Ламинированная ДСП не требует особого ухода. Просто протирайте её тканью и периодически обрабатывайте тем же раствором, каким дезинфицируете все детские предметы в комнате. Внешний вид, имитирующий структуру природной древесины, от этого не изменится.

Важно! Направляющие изготавливаются из прочных металлических сплавов. Поэтому, когда ребёнок подрастёт, а пелёнки и распашонки сменятся более тяжёлыми игрушками, комод по-прежнему будет служить верой и правдой. Фурнитура выдержит этот вес.

Советы по выбору:

1. Обратите внимание на продукцию российского производства. Она изготовлена с учётом отечественных реалий, поэтому вписывается в площадь и интерьер, функционально соответствует потребностям.

2. Покупая комод, следите, чтобы края были окаймлены специальной кромкой. Она защитит от воздействия влаги при частых уборках детской комнаты и температуры, если место расположения – около отопительного прибора.

3. Ваш малыш очень скоро научится переворачиваться. Поэтому наличие защитных бортиков на пеленальном комоде – обязательное условие.