Экс-полицейский Тумпаров, ставший виновником смертельного ДТП в Мордовии, сядет на 3 года

К 3 годам колонии общего режима приговорен экс-полицейский московского МВД Ильсур Тумпаров. Приговор был вынесен в Инсаре. Обвинение при этом просило ограничиться для обвиняемого поселением.

Напомним, Тумпаров стал виновником ДТП, случившегося 3 августа 2016 года около 2 часов ночи. В аварии погибла 19-летняя жительница атюрьевского села Перевесье Лариса Тремасова, а ее 24-летний друг Павел Васильев получил множественные травмы. При этом бывший полицейский сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Скорость движения автомобиля при этом составляла, по данным СКР по РМ, около 100 км/ч. Именно на такой скорости Тумпаров и врезался в пострадавших молодых людей, которые шли по обочине.

Судебное разбирательство стартовало в конце прошлого года. Сурового приговора для Тумпарова не ожидал никто – на нем не настаивали даже родственники Ларисы и семья Павла. Однако избежать заслуженного наказания экс-сотруднику ОВД не удалось.

Источник: izvmor.ru