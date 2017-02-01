Лазерная абляция варикозных вен (ЭВЛК)

Что такое ЭВЛК?

Лазерная абляция — это современный эффективный метод удаления варикозных вен. Во время процедуры используется лазерная энергия, нагревающая вены для того, чтобы уничтожить их.

Как это работает?

Специальную трубку (катетер) пропускают через кожу около колена в пораженную подкожную вену. Катетер прикрепляется к лазеру, который нагревает кончик катетера. Тепло уплотняет стенки вены, кровь перестает течь через неё, в результате чего пораженная вена разрушается. Операцию делают под общей или местной анестезией. Хотя последняя предпочтительнее, так как менее опасна и способствует быстрому восстановлению после лечения.

После лечения требуется ношение компрессионного трикотажа в течение одной недели. Пациенты должны избегать длительных перелетов в течение недели после лечения.

Сразу после ЭВЛК пациенты могут ходить и вернуться к своей обычной ежедневной деятельности. Однако следует избегать энергичных упражнений хотя бы неделю после терапии. Если присутствуют болевые ощущения, то потребуется прием простых обезболивающих.

Чем лазерное лечение отличается от обычной операции?

Стандартные хирургические операции, как правило, требуют разреза в паху, чтобы перевязать вену, после чего она удаляется. Это может вызвать значительные боли после лечения. Лазерная терапия не требует разрезов, а также минимально вредит, поэтому пациенты после лазерного лечения вен, как правило, могут вернуться к нормальной деятельности быстрее, чем те, кто прошел стандартные методы лечения.

Главное преимущество ЭВЛК заключается в том, что после операции будет чувствоваться очень небольшой дискомфорт и появятся незначительные кровоподтеки по сравнению с обычной операцией. ЭВЛК дает отличный косметический результат. Существует аналогичный хирургии риск рецидива после процедуры.

Во время лазерной абляции используются специальные катетеры, а также ультразвуковая диагностика. Это приводит к увеличению затрат по сравнению со стандартным лечением.

Кто может проходить процедуру ЭВЛК?

Большие, извилистые вены не подходят для данного вида лечения. Рецидивирующее варикозное расширение вен после предыдущей операции также непригодно для ЭВЛК. Однако большая часть пациентов с варикозным расширением вен может быть вылечена с помощью лазерной абляции.

ЭВЛК — это все, что нужно для моих вен?

С помощью лазерной терапии убирают крупные поверхностные вены, в том числе подкожные. Однако есть вены которые удобнее и эффективнее лечить с помощью склеротерапии или флебэктомии.

Существуют ли какие-либо осложнения, связанные с ЭВЛК?

Ожоги кожи (обычно это происходит, если Вы обратились к неопытному специалисту),

тромбоз глубоких вен (ТГВ) (хотя этот риск есть после любых методов лечения варикоза).

Некоторые пациенты, которые прошли лазерное лечение испытывают необычные ощущения или чувствительность в бедре. Это, как правило, длится около 3 - 5 дней после лечения. Чувствительность исчезает у большей части пациентов в течение нескольких недель. Очень редко дискомфорт длиться дольше и более интенсивен. Однако и при стандартной операции есть риск получить данную чувствительность, так как это связано с повреждением нерва.

Существуют ли альтернативы лазерного лечения?

Вместо лазерной терапии Вам могут предложить наименее инвазивный метод лечения варикоза — пенную склеротерапию. Если вы хотите избежать хирургического лечения, это дополнительная возможность. Кроме того, некоторые клиники предлагают радиочастотную абляцию вен. Так, например, Инновационный сосудистый центр имеет в своем арсенале бельгийский аппарат F Care, в котором используются специальные гибкие зонды, свободно проходящие по извитым венам, чего нельзя сделать во время лазерного лечения. Подробнее здесь

Дальнейшие сеансы

Остаточные варикозные вены, которые остаются после обработки можно пролечить сеансами склеротерапии. Это лечение может привести к развитию ретикулярного варикоза в области лечения у восприимчивых людей. Они могут лечиться с помощью микросклеротерапии, если это необходимо.