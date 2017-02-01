В финал конкурса на получение потанинской стипендии вышли 29 студентов из Мордовии

В конкурсе на получение стипендии благотворительного фонда В. Потанина принимают участие среди прочих студенты магистратуры МГУ им. Н.П. Огарева. Всего на конкурс было подано 5565 заявок из 75 ведущих вузов страны.

Сперва ребята прошли заочный тур. После отбора число конкурсантов сократилось до 1948. Все они отправились в Казань, где прошло личное знакомство с претендентами. В итоге в числе финалистов оказались 29 студентов Мордовского университета. Напомним, что по итогам 2016 года в финал вышел 21 студент саранского МГУ, из которых 5 человек получили заветные стипендии.

Имена победителей 2017 года станут известны в марте. Они получат стипендию в размере 15 тысяч рублей до самого конца обучения в своем вузе.

Источник: izvmor.ru