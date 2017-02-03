В Саранске на пожаре едва не погибла женщина с двумя детьми

В саранском селе Макаровка по улице Полевая произошел пожар в частном доме. К счастью, спасатели сумели вызволить из горящего здания женщину с двумя детьми.

Как сообщил в пресс-службе республиканского МЧС, к моменту приезда спасателей полыхала крыша и второй этаж постройки на площади 80 квадратных метров. О происшествии спасателям сообщил сосед, он же предупредил о пожаре других жильцов.

Пожарные проникли в горящее помещение и увидели там женщину, которая в панике собирала двух детей, 2015 года рождения. Спасатели помогли всем троим выбраться из огня. После этого пожарные ликвидировали огонь, не допустив распространения огня на большую площадь. В результате один этаж здания удалось полностью спасти, а вот на этаже №2 уничтожена внутренняя отделка и имущество.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Источник: 13.mchs.gov.ru