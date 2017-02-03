Мордовский тяжелоатлет выиграл первенство России в весе до 56 кг

Спортсмен из Рузаевки Дамир Морозкин одержал победу на первенстве России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в городе Зеленодольске Республики Татарстан.

Как сообщает пресс-служба КСШОР РМ, Морозкин выступал в весовой категории до 56 кг и набрал в сумме двоеборья 200 кг (толчок - 86 кг, рывок - 114 кг).

Турнир завершится 6 февраля.

Как сообщалось ранее, воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Мордовии привезли 4 медали с первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования проводились в Смоленске в закрытом помещении.

Источник: КСШОР РМ