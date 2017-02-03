Мотогонщики Мордовии вошли в тройку лучших по итогам 2 этапов командного чемпионата России

В конце минувшего месяца, 28 и 29 января, в Нефтекамске прошли гонки 1-го и 2-го этапов по ледовому спидвею Высшей лиги командного чемпионата России. Участие в турнире приняли и спортсмены из Мордовии.

Победителем заездов стал клуб из г. Каменск-Уральский. Второе место завоевали хозяева соревнований, а третью строку разделили "Подмосковье" (Луховицы) и "Мордовия-ДОСААФ", за которую выступали Алексей Аброськин, Максим Карпухин и Максим Лушников.

Следующие этапы турнира, 3-й и 4-й, пройдут 4 и 5 февраля в Луховицах.

Как сообщалось ранее, воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Мордовии привезли 4 медали с первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования проводились в Смоленске в закрытом помещении.

Источник: izvmor.ru