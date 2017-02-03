Фоторепортаж оренбургского блогера стал юбилейной 400-той работой на конкурсе «Ростелекома» для региональных журналистов

Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС «Ростелекома» стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей!», который проводит компания.

В своей работе Юлия постаралась наиболее ярко передать впечатления от блог-тура, в рамках которого представители социальных медиа изучили работу АТС, магистральной сети передачи данных, попробовали себя в роли инсталляторов, а также ознакомились с возможностями современного сервиса «Ростелекома» – «Интерактивного ТВ».

«Когда меня пригласили принять участие в блог-туре, я сразу же согласилась. Люблю бывать в компаниях с историей. Я и сама принадлежу к тому поколению людей, кто ещё застал дисковые телефоны, пейджеры, становление интернета и мобильной связи, появление кабельного ТВ и соцсетей. В общем, этот экскурс в историю связи оставил сильные впечатления! Мы побывали на координатной АТСКУ-33: громоздкая телефонная станция занимает практически весь этаж. Совсем скоро то оборудование станет историей. Мне выпала счастливая возможность увидеть ее еще в работе.

Мы посмотрели цифровую электронную станцию, на которой применяются самые современные технологии коммутации, которые пришли на смену советским АТС. Подержали в руках тончайшее оптоволокно (даже самые мощные фотоаппараты не смогли сфокусироваться на нем) и увидели, как именно оно становится тем самым коммуникатором, по которому мы можем мгновенно связаться с любой точкой земного шара. А ещё специально для моей мамы я узнала, что старые добрые радиоточки никуда не денутся. И мама улыбнулась, сделав радио громче. Интересно, есть ли в Японии проводные радиоточки..», - комментирует Юлия.

Посмотреть репортаж Юлии Лесниковой «Интернет: как Ростелеком приходит в дом» можно на сайте конкурса «Ростелекома»: www.smi.rt.ru/works/16736/

VI ежегодный Международный конкурс журналистов «Технологии для жизни – Больше возможностей!» проводится для привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества.

Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Журналистские материалы принимаются в нескольких номинациях: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет-СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры). Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 10 апреля 2017 года.