На вокзалах Саранска и Рузаевки установили станции для зарядки гаджетов

В Саранске и Рузаевке на железнодорожных вокзалах появились стационарные станции для зарядки гаджетов: телефонов, ноутбуков и планшетов. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Любой желающий теперь может выбрать тот тип зарядки, который ему по душе – с помощью открытой или закрытой ячейки. В первом случае вам придется находиться рядом и охранять свой гаджет, во втором - достаточно поместить аппарат в специальную ячейку, выбрав на сенсорном экране тип гаджета. Ячейка будет закрываться с помощью набранного кода. Услуга бесплатная.

Зарядные станции установлены в рамках подготовки инфраструктуры Мордовии к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: izvmor.ru