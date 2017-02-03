Где и как купить качественное мясо

Наше здоровье напрямую зависит от того, что мы употребляем в пищу. Именно поэтому нужно уделять отдельное внимание продуктам, которые нам предлагают в торговых точках. Так, купить продукт, который имеет маркировку, не так сложно, но что делать с тем продуктом, у которого маркировки нет? Например, купить оптом мясо кур вы можете практически в любом магазине, но только у нас есть гарантия качества и безопасности.

Давайте узнаем более детально. Компания "Истрапродукт" уже несколько лет занимается продажей мяса и мясных изделий на территории Москвы и других регионов Российской Федерации. Всего география распространения продукции выглядит так:

Республика Коми;

Владимирская область;

Свердловская область;

Республика Марий Эл;

Волгоградская область;

Тамбовская область;

Республика Мордовия;

Иркутская область;

Томская область;

Республика Саха (Якутия);

Камчатский край;

Тюменская область;

Республика Хакасия;

Кировская область;

Челябинская область;

Алтайский край;

Московская область, г. Москва;

Хабаровский край;

Мурманская область;

Ханты-Мансийский автономный округ;

Архангельская область;

Новосибирская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Белгородская область;

Омская область;

Брянская область;

Пермский край.

Главными преимуществами компании являются:

быстрая доставка;

низкие цены;

качественный продукт от производителя;

наличие скидок при оформлении больших заказов.

Еще с 2003 года "Истрапродукт" предоставляет продукцию разного рода. Всего заказать доставку возможно только в том случае, если вес товаров превышает отметку в 300 килограмм.

Для тех, кто будет заказывать больше, действует ряд скидок. Узнать об их специфике и размерах можно на сайте во время оформления заказа или по телефону у одного из консультантов.

Удостовериться в высоком качестве товара вы можете прямо на сайте компании, где в отдельном разделе предоставлены сертификаты, награды и другие документы, подтверждающие надежность. Дополнительную информацию можно получить уже во время беседы с представителем компании.

Отметим, что в Москве и области забрать товар вы можете самостоятельно. В другие регионы действуют несколько видов доставки. Также на сайте действует система скидок и акций. Так, при заказе мяса от десяти тонн вас ожидает бесплатная доставка и приятные сюрпризы.

Не упустите свои возможности. Покупайте качество за низкую цену.