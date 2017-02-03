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Где и как купить качественное мясо

Наше здоровье напрямую зависит от того, что мы употребляем в пищу. Именно поэтому нужно уделять отдельное внимание продуктам, которые нам предлагают в торговых точках. Так, купить продукт, который имеет маркировку, не так сложно, но что делать с тем продуктом, у которого маркировки нет? Например, купить оптом мясо кур вы можете практически в любом магазине, но только у нас есть гарантия качества и безопасности.

Давайте узнаем более детально. Компания "Истрапродукт" уже несколько лет занимается продажей мяса и мясных изделий на территории Москвы и других регионов Российской Федерации. Всего география распространения продукции выглядит так:

  • Республика Коми;
  • Владимирская область;
  • Свердловская область;
  • Республика Марий Эл;
  • Волгоградская область;
  • Тамбовская область;
  • Республика Мордовия;
  • Иркутская область;
  • Томская область;
  • Республика Саха (Якутия);
  • Камчатский край;
  • Тюменская область;
  • Республика Хакасия;
  • Кировская область;
  • Челябинская область;
  • Алтайский край;
  • Московская область, г. Москва;
  • Хабаровский край;
  • Мурманская область;
  • Ханты-Мансийский автономный округ;
  • Архангельская область;
  • Новосибирская область;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Белгородская область;
  • Омская область;
  • Брянская область;
  • Пермский край.

Главными преимуществами компании являются:

  • быстрая доставка;
  • низкие цены;
  • качественный продукт от производителя;
  • наличие скидок при оформлении больших заказов.

Еще с 2003 года "Истрапродукт" предоставляет продукцию разного рода. Всего заказать доставку возможно только в том случае, если вес товаров превышает отметку в 300 килограмм.

Для тех, кто будет заказывать больше, действует ряд скидок. Узнать об их специфике и размерах можно на сайте во время оформления заказа или по телефону у одного из консультантов.

Удостовериться в высоком качестве товара вы можете прямо на сайте компании, где в отдельном разделе предоставлены сертификаты, награды и другие документы, подтверждающие надежность. Дополнительную информацию можно получить уже во время беседы с представителем компании.

Отметим, что в Москве и области забрать товар вы можете самостоятельно. В другие регионы действуют несколько видов доставки. Также на сайте действует система скидок и акций. Так, при заказе мяса от десяти тонн вас ожидает бесплатная доставка и приятные сюрпризы.
Не упустите свои возможности. Покупайте качество за низкую цену.