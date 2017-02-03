Бухгалтерская помощь в любое время суток

На сегодня бухгалтерское сопровождение является вполне привычной услугой, которую могут заказать не только юридические, но даже физические лица. В связи с этим, с каждым днем становится все больше и больше компаний, которые предоставляют услуги данного рода. Не исключением является и компания "Бизнес Групп-М", которая предоставляет различные бухгалтерские услуги. Давайте поговорим об этом детально.

"Бизнес Групп-М" - это компания, которая предоставляет бухгалтерские и юридические услуги, составляет аудит и отчетности, а также проводит регистрацию фирм и бухгалтерское сопровождение. На российском рынке компания работает уже несколько лет, сумев стать лидером в данной среде.

Особенностями "Бизнес Групп-М" являются:

большой спектр предоставляемых услуг;

сравнительно небольшая стоимость той или иной услуги (например бухгалтерский отчет от трех тысяч рублей);

наличие пакетов услуг, которые позволят сэкономить;

наличие акций, бонусов и скидок для новых и действующих клиентов.

Весь спектр услуг содержится на сайте компании. Одной из наиболее востребованных и популярных услуг является восстановление бухгалтерского учета.

Восстановление бухгалтерского учета - это весьма щепетильная услуга, которую делают в случае полной потери первичной документации с целью ее восстановления. То есть, эксперты возобновляют все документы, которые были созданы, оформлены, зарегистрированы и подписаны от первого дня работы организации или за определенный период времени. Также можно восстановить и его отдельную часть, а именно:

документы основных средств;

заработные платы, отчисления и премиальные;

документы движения МПЗ;

операции по счету или кассе.

Всего восстановление проходит в три этапа.

Этап первый

Этап состоит собственно из анализа будущей работы. Эксперты устанавливают временные рамки, документацию которых стоит восстановить. Работа состоит из:

анализа документации, которая имеется на сегодня;

сортировка первичной документации;

поиск не достающихся элементов.

Этап второй

составление повторной документации;

реестр документов в программе.

Этап третий

Последний этап состоит из восстановления и формирования отчетностей, а также ряда других утерянных документов. Помимо этого, эксперты создадут бухгалтерскую и налоговую отчетность, которой можно подытожить работу компании за определенный период времени.