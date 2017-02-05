В Саранске таксист украл у пьяного пассажира 55 тысяч рублей

Житель Саранска подал заявление в полицию, сообщив, что с его банковской карты пропали деньги. Общая сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он заметил отсутствие карты после того, как вернулся домой от своей знакомой, где распивал спиртное в компании друзей. Потерпевший сразу заподозрил в краже еще одного участника вечеринки.

Как пояснили в МВД Мордовии, полицейские быстро вычислили банкомат, в котором с карты 42-летней жертвы была снята вся сумма. Оперативники изучили запись с камеры видеонаблюдения и установили, что к краже причастен таксист, который подвозил нетрезвого владельца карты домой. Его доставили в полицейский участок, где мужчина признался в преступлении.

По словам таксиста, он действительно подвозил потерпевшего домой. В какой-то момент мужчина попросил водителя остановиться около банкомата и снять деньги с его карты, поскольку сам он был не в состоянии это сделать. Таксист выполнил просьбу, но кредитку пьяному пассажиру не вернул. Доставив клиента домой, злоумышленник вновь отправился к банкомату и снял весь остаток.

Источник: 13.мвд.рф