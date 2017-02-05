"Мордовия" победила "Славутич" в Смоленске

Хоккеисты "Мордовии" одержали победу над "Славутичем" в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча прошла в Смоленске и завершилась со счётом 4:2 в пользу саранской команды.

В составе победителей дублем отметился Дубини, еще по одной шайбе забросили Бабиков и Саразов. В концовке наставник "Славутича" снял голкипера, но отыграть два гола у хозяев не вышло.

"Славутич" – "Мордовия" - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 – Дубинин (Медведев, Швейкин) (04:34)

0:2 – Бабиков (Абозин, Акимов) (09:07) (больш.)

1:2 – Попов (Попитич, Лебедев) (21:37) (больш.)

1:3 – Дубинин (Медведев) (35:05) (больш.)

1:4 – Саразов (Колычев, Жданов) (51:18)

2:4 – Луканин (Саломатов, Петров) (56:25) (больш.).