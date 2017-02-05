Руководство "Мордовии" погасило долги перед футболистами и персоналом

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко поделился радостным известием – клуб погасил долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба за период до января 2017 года. Он также добавил, что ведутся переговоры с экс-наставником команды Дмитрием Черышевым с целью найти компромисс по выплате компенсации за досрочное расторжение контракта.

"Мордовия" погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата. С Черышевым ведем переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации", — приводит слова Порфененко "Чемпионат".

Источник: Чемпионат