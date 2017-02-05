В Саранске "Приора" врезалась в магазин разливного пива

В Саранске "Лада Приора" врезалась в магазин разливного пива. Фотографию с места инцидента выложили горожане в соцсетях.

На фото видно, что "Приора" вылетела с дороги и остановилась в нескольких сантиметрах от входной двери магазина. При этом автомобиль повредил элементы металлической конструкции, которая удерживает вывеску.

По словам очевидцев, "Приора" оказалась на тротуаре после того, как в нее врезалась другая машина. Впрочем, ее на месте происшествия обнаружить не удалось.

В аварии никто не пострадал, однако "Приоре" требуется серьезный ремонт.

Как сообщалось ранее, в Саранске 1 февраля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей – "Рено Логан" и "ВАЗа" двенадцатой модели. В результате инцидента пострадали 2 человека.