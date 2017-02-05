В Саранске столкнулись "тринадцатая" и "Шевроле Нива"

На Юго-Западном шоссе Саранска произошло столкновение вазовской "тринадцатой" и "Шевроле Нива". Оба автомобиля получили сильные механические повреждения кузова.

Фотографии с места ЧП появились в соцсетях. По словам очевидцев, на место аварии прибыли бригады "скорой помощи".

Все подробности инцидента выясняются. Пока неизвестно, кто стал виновником аварии.

Как сообщалось ранее, руководитель Госавтоинспекции Мордовии Сергей Гагарин рассказал, как идет расследование крупной аварии, произошедшей в Темниковском районе Мордовии. Напомним, в результате столкновения "Шевроле Авео" и "Ниссана Альмеры" погибли 6 человек. По предварительной версии, виновницей аварии стала 21-летняя Диана Сорокина, управлявшая "Авео".

Источник: izvmor.ru