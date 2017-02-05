В Саранске ведут активную борьбу с самовольными парковками

За январь 2017 года в Пролетарском районе Саранска демонтировано 35 несанкционированных парковок, которые располагались во дворах домов. Как сообщили в гордаминистрации Саранска, такие парковки противоречат требованиям пожарной безопасности, мешают проходу и подъезду к зданию специализированной техники.

Владельцев автомобилей просят убирать цепи и другие ограждения добровольно. В случае отказа автолюбителей ждет административный штраф за самовольное занятие земельного участка. Его размер - от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости данного участка земли, но не менее 5 тысяч рублей (если кадастровая стоимость определена) или в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Саранске и Рузаевке на железнодорожных вокзалах появились стационарные станции для зарядки гаджетов: телефонов, ноутбуков и планшетов.

Источник: adm-saransk.ru