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Прокуратура вступилась за сотрудника "Рузаевского завода керамических изделий"

Прокуратура вступилась за сотрудника "Рузаевского завода керамических изделий"

Рузаевская прокуратура Мордовии провела проверку исполнения трудового законодательства на "Рузаевском заводе керамических изделий". Оказалось, что перед одним из рабочих, уволенных с завода, образовалась задолженность по компенсации за дни неиспользованного отпуска в размере более 16 тысяч рублей.

По результатам проверки мужчине выплатили всю сумму полностью, а три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила работу МУП "Коммунальное хозяйство". Оказалось, что начальником предприятия нарушаются сроки выплаты сотрудникам заработной платы. По состоянию на 19 января перед 5 сотрудниками возникла задолженность за декабрь 2016 года.


Источник: prokrm.ru