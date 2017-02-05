Прокуратура вступилась за сотрудника "Рузаевского завода керамических изделий"

Рузаевская прокуратура Мордовии провела проверку исполнения трудового законодательства на "Рузаевском заводе керамических изделий". Оказалось, что перед одним из рабочих, уволенных с завода, образовалась задолженность по компенсации за дни неиспользованного отпуска в размере более 16 тысяч рублей.

По результатам проверки мужчине выплатили всю сумму полностью, а три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила работу МУП "Коммунальное хозяйство". Оказалось, что начальником предприятия нарушаются сроки выплаты сотрудникам заработной платы. По состоянию на 19 января перед 5 сотрудниками возникла задолженность за декабрь 2016 года.

Источник: prokrm.ru