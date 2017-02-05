В Саранске на мосту произошло тройное ДТП с участием "КамАЗа" и двух легковушек

В Саранске на мосту по улице Титова произошло тройное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

В результате ДТП водители легковых автомобилей получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте. Водитель "КамАЗа" позже был найден полицейскими и оштрафован.

Как сообщалось ранее, руководитель Госавтоинспекции Мордовии Сергей Гагарин рассказал, как идет расследование крупной аварии, произошедшей в Темниковском районе Мордовии.

Источник: gibdd.ru/r/13