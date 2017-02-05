В Саранске на Косарева сбили двух человек за один день

На улице Косарева в Саранске сразу два человека попали под колеса автомобилей в течение одного дня. Сперва "Приора" сбила 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу. Как рассказал сам водитель, он просто не справился с управлением, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РМ.

Во втором случае пострадавшей оказалась 23-летняя девушка, на которую наехал "Фольксваген Амарок". Потерпевшая также переходила дорогу по "зебре". В этом случае водитель предпочел скрыться с места происшествия, не оказав помощь пострадавшей. Позднее нарушителя задержала полиция. Девушка самостоятельно обращалась за медицинской помощью.

Источник: gibdd.ru/r/13