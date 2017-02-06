"Мордовия" проведет контрольный матч с ялтинским "Кызылташем"

Футболисты "Мордовии" в среду, 8 февраля, проведут первый контрольный матч. В зимнее межсезонье соперником саранской команды будет "Кызылташ" из Ялты. Начало поединка запланировано на 11:30 мск.

"Кызылташ" - первый в своем роде крымско-татарский футбольный клуб. Его президентом и идейным вдохновителем является известный ялтинский бизнесмен Альберт Куршутов. В 2016 году "Кызылташ" принимал участие в открытом чемпионате Крыма среди любительских команд (первая лига Крыма), а также в розыгрыше Кубка Крымского футбольного союза.

Как сообщалось ранее, директор "Мордовии" Алексей Порфененко поделился радостным известием – клуб погасил долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба за период до января 2017 года.

Источник: fc-mordovia.ru