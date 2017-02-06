"Мордовия" во втором матче проиграла "Славутичу"

Смоленский "Славутич" взял реванш у саранской "Мордовии" за поражение в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ. Повторная встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Славутича". Напомним, что в первой игре "Мордовия" победила с зеркальным счетом.

В составе саранской команды в повторной встрече отличились Акимов и Швейкин. В концовке гости вполне могли сравнять счет, но шайба упорно не шла в ворота смолян.

"Славутич" – "Мордовия" - 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 – Акимов (Абозин, Бабиков) (10:32) (больш.)

1:1 – Ташкинов (Мокеев, Градусов) (12:59)

2:1 – Луканин (Субботин, Банников) (14:38) (больш.)

3:1 – Попитич (Саломатов, Попов) (18:53) (больш.)

4:1 – Попов (Попитич) (37:27) (меньш.)

4:2 – Швейкин (Сахаров, Дубинин) (54:10).