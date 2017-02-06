Воробьев: Не пойму, откуда у "Мордовии" взялась мания величия

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал матчи со "Славутичем" в Первенстве ВХЛ. Оба поединка закончились со счетом 4:2. В первом случае победу одержала "Мордовия", во втором – "Славутич".

"Можно сказать, устроили со "Славутичем" равноценный обмен – вчера мы выиграли 4:2, сегодня соперник. Если говорить о сегодняшней встрече, то не пойму, откуда у моей команды взялась такая мания величия. Первый период решил судьбу матча. Непонятно, почему вышли с таким настроем, откуда взялась недооценка соперника. Ведь "Славутич" - очень хорошая команда, в этом сезоне, если разбираться, то мы с соперником очки поделили – по три победы у нас и у смолян. Будем разбираться, в чем причина.

Игры, конечно, получились зрелищными, интересными для болельщиков. Но когда забиваешь всего две шайбы за матч, в лучшем случае, можно рассчитывать на ничью, если, конечно, на воротах не Владислав Третьяк. У нас его в составе не оказалось, поэтому результат закономерен", - приводит слова Воробьева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru