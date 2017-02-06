Наставник "Славутича": Нам по-прежнему не хватает опыта, "мужиковатости"

Главный тренер "Славутича" Дмитрий Максимов прокомментировал матчи с "Мордовией" в рамках Первенства ВХЛ. Потерпев поражение в первой игре - 2:4, смоляне взяли реванш в повторной встрече с зеркальным счетом.

"Игры, действительно, получились хорошими. Интересными и для болельщиков, и для тренеров. Есть пища для размышлений, отдельные периоды получались удачными у нас, отдельные у "Мордовии". Рад, что у нас наконец-то моментами проявлялась игра, если можно так сказать, "игривость". Третий период сегодня проиграли по броскам 5:16, видимо, ребятам по-прежнему не хватает опыта, "мужиковатости". Очень много молодежи в команде. Солидность нужна, чтобы дожимать такого соперника. Но радует, что в обоих матчах мы показали довольно интересный хоккей", - приводит слова Максимова официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru