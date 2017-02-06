В Саранске горел мебельный цех

В Саранске произошел крупный пожар в мебельном цеху на улице Институтская. Общая площадь пожара составила 150 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Теперь специалистам предстоит установить причину пожара и подсчитать ущерб.

Как сообщалось ранее, в саранском селе Макаровка по улице Полевая произошел пожар в частном доме. К счастью, спасатели сумели вызволить из горящего здания женщину с двумя детьми.

К моменту приезда спасателей полыхала крыша и второй этаж постройки на площади 80 квадратных метров. О происшествии спасателям сообщил сосед, он же предупредил о пожаре других жильцов.

Источник: 13.mchs.gov.ru