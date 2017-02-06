В Мордовии ищут жителя Инсарского района, который пропал летом 2016 года

В Мордовии ведутся поиски Владимира Максимовича Максимова, 1958 г.р. Уроженец Инсарского района ушел из дома еще 19 июня 2016 года. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы седые коротко стриженые. Был одет в рубашку белую в серую клетку, серые брюки, черные туфли с пятнами от краски голубого цвета. Особые приметы: на кисти левой руки имеется татуировка виде буквы "В".

"Если вам что-либо известно о местонахождении Максимова, сообщите по тел. 8 (83449) 2-18-41", - сказано в сообщении МВД по РМ.

Как сообщалось в конце января, полиция Мордовии разыскивает уроженца и жителя Саранска Виктора Лаптуна. Известно, что мужчина 1953 г.р. 23 января этого года ушел от родственников, которые проживают на улице Васнецова, и до сей поры не объявился.

Источник: 13.мвд.рф