Шувалов: Саранск озеленен и благоустроен в европейских традициях

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поставил Саранск в пример другим городам России. По словам Шувалова, столица Мордовии великолепно благоустроена и совсем не похожа на провинциальный город.

"Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит провинциальным. Озеленен и благоустроен в европейских традициях", - сказал Шувалов, выступая на форуме "Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов" в Кемерово.

Как сообщалось ранее, за январь 2017 года в Пролетарском районе Саранска демонтировано 35 несанкционированных парковок, которые располагались во дворах домов. Как сообщили в гордаминистрации, такие парковки противоречат требованиям пожарной безопасности, мешают проходу и подъезду к зданию специализированной техники.

Источник: Интерфакс