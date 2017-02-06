Директора школы в Мордовии приговорили к условному сроку за смерть учащегося

Директор средней общеобразовательной школы в н.п. Старое Дракино Екатерина Вельмякина была строго наказана за свою халатность. Недобросовестность руководителя обернулась смертью одного из учащихся.

Трагедия произошла с 17-летним Александром Понимаскиным. Во время занятий в спортивной секции по волейболу он вышел через запасной выход на лестницу. Поскольку там не было ограждений, юноша в темноте упал почти с трехметровой высоты. В результате падения Александр получил тяжелые травмы головы и впал в кому. Через 4 дня парень скончался в реанимации.

По приговору суда Вельмякина получила три года условно. Впрочем, еще неизвестно, устроит ли такой приговор родственников погибшего парня.