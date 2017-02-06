Пожар в Октябрьском районе Саранска: из задымленного подъезда эвакуированы 20 человек, в том числе грудной ребенок

В Октябрьском районе Саранска произошел пожар, на котором чуть не погиб ребенок. К счастью, спасатели вовремя прибыли на место ЧП и эвакуировали жильцов девятиэтажного дома.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, очаг пожара находился в подвале дома на улице Лихачева. Когда пожарные прибыли на место вызова, дым полностью заполнил подъезд. Было принято решение об эвакуации жильцов.

В квартире на первом этаже пожарные обнаружили молодую маму и ее грудного ребенка. Сотрудники МЧС помогли вынести младенца на улицу. В общей сложности были эвакуированы 20 человек.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, подсчитываются убытки.

Источник: 13.mchs.gov.ru