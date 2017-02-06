Чиновник из минкультуры Мордовии ответит за получение крупной взятки

В отношении начальника отдела минкультуры Мордовии возбуждено уголовное дело по факту получения крупной взятки. Нечистого на руку чиновника задержали, когда он получал последний "транш" в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Мордовии, в селе Куликов Краснослободского района велось строительство Дома культуры на 170 мест. Стоимость объекта составляет 36,5 млн рублей. Средства должны были осваиваться поэтапно, на каждом этапе в минкультуры должны были подписывать соответствующий акт приемки. Начальник отдела фактически проверку не проводил, а документы подписывал, за что получал "благодарность" в размере половины процента от перечисляемой суммы.

Первые две части взятки общей суммой 55 тысяч рублей чиновник получал наличными. Последняя благодарность в 100 тысяч, на которой обвиняемый и "погорел", была перечислена на банковскую карту.

Сотрудник министерства свою вину полностью признал, в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Источник: mordovia.sledcom.ru